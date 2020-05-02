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Sancaktepe'de yapımı devam eden sahra hastanesinin inşaatı havadan görüntülendi

02 Mayıs 2020 09:43

İstanbul Sancaktepe'de inşa edilen bin 5 yataklı pandemi hastanesinde duvar ve çatıların yerleştirilmesine başlandı. Kurulan pandemi hastanesinin yapımında bazı bölümlerinin tamamlandığı görüldü.

Yeşilköy ve Sancaktepe’de tek katlı iki hastane inşa edilmeye başlanmıştı. Sancaktepe’deki bin 5 yataklı hastanenin inşaat çalışmaları sürüyor. İnşaat alanında çok sayıda iş makinesi ve işçi gün boyu  çalışırken, beton zeminin tamamlanmasının ardından bazı binaların çelik konstrüksiyon duvar ve çatısının yerleştirme çalışmaları da devam ediyor.

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