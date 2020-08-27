Yapı Kredi'den 30 Ağustos reklam filminde 'cinsiyet eşitliği' vurgusu

Koç Grubu'na bağlı Yapıkredi Bankası, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili reklamında 'toplumsal cinsiyet eşitliği' vurgusu yaptı. Alay komutanı Hafız Halid Bey'in kızı Nezahat Onbaşı'nın görüntülerine yer verilen videoda savaştan dönen askerlere Nezahat Onbaşı "Ben cepheye babamın yanında ölmeye gidiyorum" diyor. Bunun üzerine askerler de Nezahat Onbaşı'yı takip ediyor.

Bu anlarda videoda dış ses ile "Biz bu zaferi kadın erkek omuz omuza kazandık. Bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün ve eşitliğimizin önündeki sınırları beraber kaldırdık. Kazandıklarımızın değerini hiçbir zaman unutmayacağız" denildi.