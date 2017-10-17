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Yapay zeka sumo güreşini öğrendi

17 Ekim 2017 13:31

The OpenAI adlı araştırma şirketi, kendi kendine sumo güreşi öğrenen yapay zeka ürününü YouTube'da görücüye çıkardı. Open AI adlı yapay zeka araştırmaları şirketinin son çalışmalarından olan RoboSumo adlı projede, 2 adet yapay zeka robotu sanal ortamda kendi kendine sumo güreşi öğreniyor. Yürümeyi dahi bilmeyen yapay zeka robotları deneme yanılma yoluyla sumo taktiklerini öğrenerek kendini geliştirecek şekilde tasarlandı. Robotların YouTube'da yayınlanan videosunda, robotların başlangıçta güreşin taktik ve stratejilerinden tamamen bihaber oldukları, ancak dövüş ilerledikçe hareketlerinin gerçek sumo güreşçilerini andırmaya başladığı görülüyor.

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Yapay zeka sumo güreşini öğrendi

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