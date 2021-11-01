"Yapay et yaygınlaşmalı" diyen Ömür Gedik: Et yiyelim ama hayvanlar ölmesin

Haber Global'de Okan Bayülgen'in sunduğu 'Uykusuzlar Kulübü'ne konuk olan yazar ve şarkıcı Ömür Gedik, yapay etin yaygınlaşması gerektiğini söyleyerek, "Et yiyelim ama hayvanlar ölmesin" dedi. Gedik'in açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

Yazar ve şarkıcı Ömür Gedik, Okan Bayülgen'in sunduğu Uykusuzlar Kulübü Programı'na konuk oldu. Hayvan hakları savunuculuğu ile ön plana çıkan Gedik, programdaki açıklamaları sonrası sosyal medyada gündem oldu.