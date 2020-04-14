Yanlışlıkla kendini vurdu, polisi arayıp 'bana ateş edildi' ihbarında bulundu

Bu sabah Beşiktaş Balmumcu’da yol kenarındaki çimenlik alanda yanlışlıkla kendini vuran şahıs, polisi arayıp kendisine ateş edildiği ihbarında bulundu. İnceleme başlatan polis, şahsın kendi kendini vurduğunu ortaya çıkardı.

İstanbul'da Beşiktaş çevre bağlantı yolu güzergahındaki çimenlik alanda duran Bekir Yılmaz isimli vatandaş, polisi arayarak nereden geldiğini bilmediği bir kurşunla vurulduğunu iddia edip yardım istedi. Yol kıyısındaki çimenlik alanda yaralı halde bulunan Bekir Yılmaz hemen hastaneye kaldırılırken, emniyet ekipleri olayla ilgili bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

Polis, apartman görevlisi olarak hayatını sürdüren Yılmaz’ı ‘yorgun’ ya da ‘maganda’ kurşunuyla vurduğu ileri sürülen kişileri tespit etmek için incelemelerini güvenlik kamera kayıtlarına yoğunlaştırdı. Kamera kayıtlarından bir sonuç çıkmayınca yaralının tedavi gördüğü hastaneye giderek Yılmaz’ın ifadesine başvurdu. Hayati tehlikesi bulunmayan ve hastanede tedavi gören Bekir Yılmaz’ın verdiği çelişkili ifadeleri şüpheli bulan polis, soruşturmayı şüphelinin üzerine yoğunlaştırdı.

Yılmaz’ın, polise verdiği ifadede olayın aslını anlattığı belirtildi. Zanlının emniyet ekiplerine verdiği ifadesinde, yol kıyısında alkol aldığını, kaza ile kendi kendini vurduğunu söylediği kaydedildi. Yılmaz ayrıca silahı saklaması için olay yerindeki yeğeni Hüseyin Ü.’ye verdiğini anlatırken, yapılan araştırmalarda silahın Bekir Yılmaz’ın evinde olduğu ortaya çıktı.

Polis tarafından yapılan aramada ele geçirilen silaha el konuldu.





