Yanlış sulama akarsuyu kuruttu

Afyonkarahisar Emirdağ'a bağlı Yenikapı ve Hamzahacılı köyleri arasında yer alan ve Sakarya nehrinin kollarından birisi olan Pınarbaşı akarsuyu, iddialara göre; yanlış sulamadan dolayı kurudu. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelen akarsu, son aylarda çiftçilerin yaptığı yanlış sulamadan dolayı tamamen kurudu. Birçok balık çeşidinin de yaşadığı akarsu kenarına gelen vatandaşlar aileleriyle piknik yapıyordu. Emirdağ’ın simgesi haline gelen akarsuyun tekrar eski haline gelmesi için vatandaşlar yetkililerden yardım istiyor.