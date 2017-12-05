Yanlış kan verildiği iddia edilen hasta hayatını kaybetti

Denizli'de bir devlet hastanesine götürülen yaşlı kadının, yanlış kan grubuna ait kan nakli sonrasında hayatını kaybettiği iddia edildi. Servergazi Devlet Hastanesi'nde yanlış kan verilmesi sonucu hayatını kaybettiği öne sürülen Hörü Kesen'in (75), Buldan ilçesinin Türlübey Mahallesi'nde oturan oğlu Tuncer Kesen, annesini dizindeki rahatsızlık nedeniyle hastaneye götürdüklerini belirtti. Kesen, "Ameliyattan başarıyla çıktı. Sabaha kadar başında bekledim. Hemşire geldi, ismini sordu, ardından kanı taktı. Annem bir süre sonra fenalaşmaya ve kusmaya başladı. Hemşire geri gelip, taktığı kanı görünce 'Eyvah yanlış kan takmışım' dedi. Ardından odaya doktorlar geldi. Hemşire kendi hatası olduğunu kabul etti ancak bizim canımız gitti. Suçlu kimse cezasını çeksin istiyoruz" dedi. Hörü Kesen'in kızı Tuycan Başkonyalı da hastanede annesinin yanlış kan verilmesi sonucu hayatını kaybettiğini iddia ederek, "Yanlış kan takılmasaydı annem bugün yürüyecekti. Yanlış kan takarak annemi öldürdüler. Şikâyetçiyiz" diye konuştu.