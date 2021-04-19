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Yanına oturduğu yolcunun sözlerini duydu, zayıflama kararı alıp 1 yılda 92 kilo verdi

"Yaşanmaz olan bu hayattan kurtulmak gerektiğini ve kendime son bir şans vermem gerektiğini düşündüm"

19 Nisan 2021 10:13

Osmaniye’de esnaflık yapan 42 yaşındaki Bünyamin Maskan hayatı, iki yıl önce bindiği uçakta duyduğu cümleyle değişti. Uçak yolculuğu yapacağı esnada yanında oturan gencin “Allah’ım bu kadar şansız olamam” demesinden sonra zayıflamaya karar veren Maskan, diyetisyen yardımıyla 1 yılda 92 kilo vererek 189 kilodan 97 kiloya indi.

Kilo verme sürecinde sarkma sorunu yaşamak istemeyen Maskan, daha sağlıklı kilo verebilmek için spor yapmaya da başladı. Maskan, kendisini kilo vermeye teşvik eden en büyük nedenin uçak yolculuğunda yaşadığı diyalog olduğunu söyledi. 

Bir yıllık azmin sonunda yeni bir Bünyamin’in olduğunu belirten Maskan, şimdilerde hayattan daha çok  keyif almaya başladığını kaydetti.

Bünyamin MaskanBünyamin MaskanAllah’ım bu kadar şansız olamam1 yılda 92 kilo verdi

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