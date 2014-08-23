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Yangını söndürmek için hayvanat bahçesinden su aldı, hayvanlar telef oldu

23 Ağustos 2014 14:44

Kayseri'de Ali Dağı'nda çıkan orman yangınına müdahale için Adana'dan gelen yangın söndürme helikopterinin, Sarmısaklı Baraj Gölü yerine kent içindeki Büyükşehir Belediyesine ait Hayvanat Bahçesindeki yapay göletten su aldığı ve burada bazı kuşların telef olduğu ortaya çıktı. Helikopterin sarkıttığı su haznesinin çarptığı yaban ördekleri ve su kuşlarından 10 kadarı telef oldu. Hayvanat bahçesi yöneticileri pilotlara el kol hareketi ile tepki gösterdi ve durumu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. Helikopter pilotu daha sonra uyarıldı ve Yamula ve Sarmısaklı baraj göllerine yönelerek, 4 sorti yaptı. Yangın da daha geniş alana yayılmadan söndürüldü. Yangın söndürme helikopterinin yapay göletten su almasını cep telefonu ile görüntüleyenler, Helikopter, bizim de hayatımızı tehlikeye attı. Zira, havalanan yaban ördekleri helikopterin arka kuyruk pervanesine girseydi, helikopter düşer, kırıma uğrardı dedi.

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