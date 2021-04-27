Bağcılar'da yangında çatıdan atlayan kişi yaşamını yitirdi

Bağcılar'da 6 katlı binada çıkan yangında çatıdan atlayan Ahmet Çilingir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bağcılar, Kirazlı Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatısında saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çatıdaki yangında bir kişi alevlerin arasında mahsur kaldı. Çatıdaki kişi kendini yere bıraktı.

Yaralı Ahmet Çilingir, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek, cadde ve sokakları kapattı. Hastanede tedavi altına alınan Çilingir, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.