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Yangında mahsur kalan aile insan zinciriyle kurtarıldı

Aileyi kurtaran gençlere onur nişanesi verilmesi için imza kampanyası başlatıldı

31 Mart 2021 19:08

Fransa'nın Nantes kentinde bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan bir çift ve 6 aylık bebekleri, bir grup genç tarafından insan zinciri kurularak kurtarıldı. Aileyi kurtaran gençlere onur nişanesi verilmesi için imza kampanyası başlatıldı.

Fransa’nın Nantes kentinin doğusunda bulunan Bottiere semtindeki bir apartmanda geçen pazar günü yangın çıktı. Hızla yayılan yangın nedeniyle panik halinde itfaiyecileri bekleyen mahalle sakinlerinin yardımına gençler koştu.

​Fransız gençler, yangında mahsur kalan bir çift ve 6 aylık bebeklerini kurtarmak için apartmana girmek istedi fakat alevler ve duman nedeniyle içeri giremedi. Yere şilte koyduktan sonra pencereden atılan bebeği tutan gençler, 3. katta mahsur kalan çifti kurtarmak için de binanın dış cephesine tırmanarak insan zinciri kurdu.

İtfaiyecilerin yangını kısa sürede kontrol altına almasına rağmen çiftin ve bebeklerinin hayatını gençlerin kurtardığı öğrenildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 6 aylık bebeğin acil serviste tedaviye alındığı, ebeveynlerinin ise Nantes Üniversite Hastanesi’ne kaldırıldığı aktarıldı.

İnsan zinciri ile 3. kattaki aileyi kurtaran gençlere onur nişanesi verilmesi için imza kampanyası başlatıldı. Geçen pazar akşamından bu yana devam eden 'La Bottiere kahramanları için Onur ve Tanınma' adlı kampanyanın dilekçesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sunulacak.

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