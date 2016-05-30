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Yangında kabuğunu kaybeden kaplumbağa için 3D yazıcıyla yeni kabuk yaptılar

30 Mayıs 2016 19:27

Brezilya’da, orman yangınından kaçarken sırtındaki kabuğu zarar gören Freddy isimli kaplumbağa için 3D yazıcıyla yeni bir kabuk üretildi. Brezilya’da yaşayan Freddy, sırtının tamamen kopmasına neden olan bir çalıya sıkışınca, kurtarıcıları yaşamayacağını düşünüyordu. Sao Paulo’da yaşayan tasarımcı Cicero Moraes, The Animal Avengers adındaki gönüllü çalışma grubu içerisinde, Freddy için çalışma yapmayı kararlaştırdı. Bir kaplumbağanın, kabuğu olmadan uzun süre yaşayabilmesinin zor olduğunu düşünen Moraes, bilgisayarda 3 boyutlu bir kabuk tasarlayarak, bunu bir diş hekimi olan Paulo Miamoto’ya gönderdi. Bir operasyon ile 3D kabuğu, kırık kabuğuna monte edilen Freedy, kısa süren iyileşirken, ekip beyaz kabuğu orijinal bir desene boyadı. 4 veteriner hekim, bir diş hekimi ve bir 3D tasarımcıdan oluşan, The Animal Avengers ekibi, yaptıkları işin videosunu da yayınladılar.

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3D Kabuk ProjesikaplumbağaThe Animal Avengersorman yangını

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