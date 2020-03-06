Yangında çıkan evde mahsur kalan bir kişiyi komşuları kurtardı

Samsun'da bir apartmanın 7. katındaki yangında, evde mahsur kalan bir kişi komşuları tarafından kurtarıldı.

Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki bir apartmanın 7. katında meydana gelen olayda yalnız yaşayan bir vatandaşın evinde yangın çıktı.

Yangını fark eden komşular kapıyı kırıp eve girerek alevler arasındaki vatandaşı kurtardılar. Yaralanan ve dumandan zehirlenen kişi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezine kaldırıldı.

Yangının elektrik kontağından çıktığı öğrenildi.