T24 LogoT24 Logo
Haberler

Yangın çıkan binanın çatısında mahsur kalan kadın böyle kurtuldu

02 Mart 2020 16:08

İstanbul-Çağlayan’da 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Çatıda mahsur kalan bir kadın alev alev yanan yerden vatandaşların açtığı battaniyeye atladı. 

Yangın, saat 13.00 'da Çağlayan Şan Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Çatıyı saran alevler nedeniyle mahsur kalan bir kadın yardım istedi.

Vatandaşlar ise kadının atlama olasılığına karşı aşağıda battaniye gerdi. Dumanların etrafı sarması üzerine kadın binanın çatısından atladı. Battaniyenin üzerine düşen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

ETİKETLER

Yangınçatıçatıda mahsur kalan kadınbattaniyenin üzerine atladıçağlayan

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Nisan 2020

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş, son yolculuğuna uğurlandı

Koronavirüs'ü 22 günde yenen kadın, hastaneden alkışlarla taburcu oldu

Kronik hastalıklarına rağmen 70 yaşında Koronavirüs'ü yendi

Antalya'da 1 kilometrelik 'Koronavirüs' kuyruğu

Medcezir, ekranlara geri dönüyor!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Savaşlar Koronavirüs şartlarında da devam ediyor...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayın kazası | Veyis Ateş'ten zorunlu açıklama: Aksıran olabilir...

Süleyman Soylu'nun istifası sonrası AKP'de 'maaşlı troll' tartışması; AKP'li Çamlı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Türkiye genelinde online LGS deneme sınavı yapıldı...

İrem Derici'den, karantina paylaşımı: Bu kadar güzelleşeceğimi bilseydim çoktan tıkardım...

Hande Fırat: Cumartesi günü İçişleri Bakanı Soylu ve Sağlık Bakanı...

BTP Genel Başkanı Haydar Baş Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Savaşlar Koronavirüs şartlarında da devam ediyor...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayın kazası | Veyis Ateş'ten zorunlu açıklama: Aksıran olabilir...

Süleyman Soylu'nun istifası sonrası AKP'de 'maaşlı troll' tartışması; AKP'li Çamlı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24