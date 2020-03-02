Yangın çıkan binanın çatısında mahsur kalan kadın böyle kurtuldu

İstanbul-Çağlayan’da 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Çatıda mahsur kalan bir kadın alev alev yanan yerden vatandaşların açtığı battaniyeye atladı.

Yangın, saat 13.00 'da Çağlayan Şan Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Çatıyı saran alevler nedeniyle mahsur kalan bir kadın yardım istedi.

Vatandaşlar ise kadının atlama olasılığına karşı aşağıda battaniye gerdi. Dumanların etrafı sarması üzerine kadın binanın çatısından atladı. Battaniyenin üzerine düşen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.