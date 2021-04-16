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Yangına aldırmadan balık tutmaya devam etti

Balıkçının o anları sosyal medyada viral oldu

16 Nisan 2021 08:41

Belarus'ta yangına aldırış etmeyen bir kişi nehir kenarında balık tutmaya devam etti. İsmi belirtilmeyen balıkçı, “Burada yeni bir şey yok. Her yıl buralarda yangın olur, itfaiyeciler yangını söndürmeye gelir" dedi.

Belarus'un Slutsk bölgesinde bulunan Sluç nehri kıyısında alevlerin arasında balık tutan bir adamın görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

​Nehir kenarındaki çalılıklarda çıkan yangına aldırış etmeden balık tutmaya devam eden adam, yangınların bölge için sıradan bir durum olduğunu söyledi. Yerel gazetelerde yer alan haberlerde ismi belirtilmeyen adam, “Burada yeni bir şey yok. Her yıl buralarda yangın olur, itfaiyeciler yangını söndürmeye gelir" dedi. Adının yayınlanmasını istemeyen balıkçı, "Benim ünlü olmaya ihtiyacım yok" diye konuştu.

yangınbelarusbalıkçıbalık tutmaya devam etti

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