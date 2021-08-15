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Yangın söndürme uçağının düştüğü ormanlık alanda alevler yeniden yükseldi

15 Ağustos 2021 09:21

Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangınını söndürme çaışması esnasında düşen Beriev Be-200 tipi uçağın düştüğü alanın yainlarında yeniden alevler yükselmeye başladı.

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale etmek için Adana'dan havalanan ve içerisinde 8 mürettebatın bulunduğu yangın söndürme uçağı, soğutma çalışması için ormanlık alana su bıraktıktan sonra kayalık alana çarparak düştü. 5'i Rus, 3'ü Türk olmak üzere toplam 8 mürettebatın hayatını kaybettiği kazanın ardından bölgede etkili olan rüzgarla birlikte ormanlık alanda yeniden alevler yükselmeye başladı. Alevlerin büyümeden söndürülmesi için karadan müdahale başlatıldı.

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