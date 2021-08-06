Yangın söndürme helikopterinin içinden yangına müdahale anları

Gazeteci Kemal Öztürk, yangın söndürme helikopterinin içinden Muğla'daki yangına müdahale anlarını paylaştı.

Helikopterin içinde yerde uzanan kişiye dikkat çekerek "Yerde yatan kişiye “bambici” deniyor. Sepetteki suyu tam ateşin üstüne geldiğinde bu kişi boşaltıyor. Yarı beline kadar sarkmak zorunda. İki saat boyunca defalarca yapıyorlar bu tehlikeli görevi" diyen Öztürk, "Yangına müdahale eden helikopterlerin su alması için yangın yerine yakın bir bölgede hemen havuz kuruluyor. Buraya tankerlerle su taşınıyor Bölge halkı, köylüler, gönüllüler sürekli su taşıyorlar bu havuza" dedi.