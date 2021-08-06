T24 LogoT24 Logo
Haberler

Yangın söndürme helikopterinin içinden yangına müdahale anları

06 Ağustos 2021 13:01

Gazeteci Kemal Öztürk, yangın söndürme helikopterinin içinden Muğla'daki  yangına müdahale anlarını paylaştı. 

Helikopterin içinde yerde uzanan kişiye dikkat çekerek "Yerde yatan kişiye “bambici” deniyor. Sepetteki suyu tam ateşin üstüne geldiğinde bu kişi boşaltıyor. Yarı beline kadar sarkmak zorunda. İki saat boyunca defalarca yapıyorlar bu tehlikeli görevi" diyen Öztürk, "Yangına müdahale eden helikopterlerin su alması için yangın yerine yakın bir bölgede hemen havuz kuruluyor. Buraya tankerlerle su taşınıyor Bölge halkı, köylüler, gönüllüler sürekli su taşıyorlar bu havuza" dedi. 

Yangın söndürme helikopterinden yangına müdahale anlarıKemal Öztürkbambici

Diğer Videolar

Tükiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Babacan'dan iktidara 'Kürt sorunu' tepkisi: Siz bu meselenin adını koymazsanız, çözemezsiniz; adı da Kürt meselesidir

Isparta Belediye Başkanı, PSAKD Başkanı Gani Kaplan’ın cemevi açılışında Diyanet’i eleştiren konuşmasını engellemeye çalıştı

Cumartesi Anneleri'nden iktidara: Anayasal haklarımızı kullanamıyoruz

İBB: Yeni taksi modelimizi 9. kez sunuyoruz, İstanbul taksi için el kaldırıyor

Muslera, Alanyaspor mağlubiyeti sonrası rakip takım oyuncularına saldırdı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24