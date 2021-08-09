T24 LogoT24 Logo
Haberler

Yangın söndürme çalışmalarında kullanılan TOMA'lar çiçek ve alkışlarla uğurlandı

09 Ağustos 2021 15:44

Antalya'da orman yangınlarına müdahale eden TOMA'lar çiçek ve alkışlarla uğurlandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da 4 ayrı noktada çıkan, orman işçileri ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra polis ve jandarma kolluk kuvvetlerinin de katılımıyla 10 günde söndürülen büyük orman yangınında görev alan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait 53 TOMA, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu ve vatandaşlar tarafından uğurlandı.

Vatandaşlar, siren sesleri ile yola çıkan TOMA’lara sevgi gösterisinde bulundu, çiçek atıp el salladı.

 

antalyamanavgatorman yangınlarıYangın söndürme çalışmalarına katılan TOMA'larTOMA'lar çiçek ve alkışlarla uğurlandı

Diğer Videolar

Belediyeyi taşlayan vatandaşlar 6,5 saatlik gergin bekleyişin ardından dağıldı

Yanardağdan akan lavlar Todoque Kilisesi'ne zarar verdi

Testi pozitif çıkan genç "Sıfır belirtim var, testler karışmış olabilir" dedi, karantinaya alındı

Mansur Yavaş: 3 bin 204 öğrencimizin barınma sorununu çözüme kavuşturduk

Yolda kamyonlarla konvoy yaptılar, düğün salonuna kamyon lastikleriyle girdiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Barınamayanlar'a: Bir kısmının öğrencilikle alakası yok, sözde öğrenciler; aynen Gezi Parkı'nın başka versiyonu

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24