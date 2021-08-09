Yangın söndürme çalışmalarında kullanılan TOMA'lar çiçek ve alkışlarla uğurlandı

Antalya'da orman yangınlarına müdahale eden TOMA'lar çiçek ve alkışlarla uğurlandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da 4 ayrı noktada çıkan, orman işçileri ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra polis ve jandarma kolluk kuvvetlerinin de katılımıyla 10 günde söndürülen büyük orman yangınında görev alan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait 53 TOMA, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu ve vatandaşlar tarafından uğurlandı.

Vatandaşlar, siren sesleri ile yola çıkan TOMA’lara sevgi gösterisinde bulundu, çiçek atıp el salladı.