Marmaris'teki yangında yaşamını yitiren Şahin Akdemir’in son paylaşımında, "Su taşımaya devam, yangıncılara su taşıyacağız yine" demişti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan Şahin Akdemir’in bugün hayatını kaybetmeden önce yangında çektiği son görüntüler ortaya çıktı. Şahin, kendi çektiği görüntülerde, gönüllü olarak yangın söndürme çalışmalarına katılan personele su taşıdığını söylüyor.

Marmaris’te çıkan ve bir anda büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ederken, alevlere müdahale eden ekiplere yardımcı olmaya çalışan Şahin Akdemir’in (25) dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Akdemir’in cansız bedeni Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Köyceğizli olan ve uzun yıllardır Ortaca ilçesinde yaşayan Şahin Akdemir’in, Marmaris’te turizm sektöründe çalıştığı öğrenildi.

25 aşındaki Akdemir’in, 1 ay önce çıkan yangında da gönüllü olarak itfaiyecilere su taşıdığı öğrenildi.



Yangına motosikleti ile gidişini yayınlayan Şahin Akdemir, “Su taşımaya devam, yangıncılara su taşıyacağız yine, Allah hayırlarımızı kabul eylesin” dediği duyuluyor. Bir diğer görüntüde ise yüzündeki duman lekeleri dikkat çeken Şahin Akdemir, “Yangın hâlâ devam ediyor biz su taşıyoruz hâlâ” konuşmaları duyuluyor.