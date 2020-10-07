Yangın çıkan eve giren itfaiye ekipleri, ayağından zincirlenmiş çocukla karşılaştı

Bursa'da bir evde çıkan yangında, ayağından zincirlenmiş halde bulunan 11 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan çocuğun çok yaramaz olduğu ve evden çıkmaması için babasının zincirlediği ortaya çıktı.

Yenişehir ilçesindeki Tabakhane Mahallesi, Taraklı Sokak'ta, tek katlı evde bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören mahalleli, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptığı çalışmayla yangını kısa sürede söndürdü. Eve giren itfaiye, yaptığı kontrolde bir odada 11 yaşındaki E.B.'yi ayak bileğinden zincirlenmiş halde buldu. Mahallelinin de yardımıyla zinciri baltayla kesen itfaiye ekipleri E.B.'yi kurtardı.

Hafif yaralı E.B., olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Babası zincirledi

8 çocuklu baba Mehmet B., oğlu E.B.'nin çok yaramaz olduğunu ve evden çıkmaması için sadece evde gezebilecek kadar bir zincir ile bağladığını, böyle bir şeyin olacağını düşünmediğini belirten Mehmet B., çok pişman olduğunu söyledi. Mehmet B.'ye hem mahalleli hem de olayı öğrenenlerden tepki yağdı.

Baba Mehmet B., gözaltına alındı.

Kaymakam: Asla kabul edilemez

Olay yerine gelen Kaymakam Suat Seyitoğlu, söndürme çalışmalarını ve E.B.'nin zincirden kurtarıldığı anları izledi. Olay yerinde inceleme yapan Kaymakam Seyitoğlu, Mehmet B.'ye tepki gösterip, böyle bir şeyin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Çocukla bizzat görüşüp, gereken neyse yapacağız. Böyle bir şey asla kabul edilemez" dedi.

Çocuğu zincirle bağlayan baba Mehmet B'nin ise gözaltına alındığını belirten Seyitoğlu, olayın takipçisi olduklarını sözlerine ekledi. Çocuk ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.

İtfaiye eri, o anları anlattı

Çocuğu zincire bağlı gören itfaiye eri de, "Yangının ortasında küçük bir çocuk gördüm. Çocuğu kolundan tutup kucağıma almak istediğimde ayaklarından zincirle bağlı olduğunu gördüm. Dışarıdan gelen sivil bir vatandaş elinde bulunan balta ile zinciri kesti ve çocuğu dışarıya çıkarmaya başardık. Evden çıktıktan çok kısa süre sonra evin çatısı çöktü. Çocuğu Allah korudu" diye konuştu.

Kiracı olarak oturdukları evleri yanan aileye, TOKİ sosyal konutlarından geçici olarak bir ev verilirken, Kaymakam Suat Seyitoğlu ve Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın tarafından da eşyaların karşılanacağı belirtildi.