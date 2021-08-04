T24 LogoT24 Logo
Haberler

Yangın bölgesindeki vatandaş böyle isyan etti: Bize su vereceğine çay atıyor insanlara, böyle başkan olur mu?

04 Ağustos 2021 17:07

Muğla'da bir haftadır devam eden yangında, mağdur olan bir köylü kadın isyan ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi. "Biz onu destekledik başımızın tacı ettik" diyen kadın, "Bize su vereceğine çay atıyor insanlara böyle başkan olur mu?" ifadelerini kullandı.

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Muğla'da geçtiğimiz hafta başlayan ve birçok bölgede yayılmaya devam eden yangında mağdur olan ve destek alamadıklarını belirten kadının isyanını sosyal medya hesabından paylaştı. 

'Yardım yapan yok' diyen köylü kadın, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te vatandaşa çay fırlatmasına tepki göstererek, "Bize su vereceğine çay atıyor insanlara böyle başkan olur mu?" ifadelerini kullandı.

Yangın mağduru kadının ifadeleri şöyle;

"Yardım göndersinler, Allah'ım bir evladım var o da kendini ateşe attı.
Ben ona mı yanayım o evladına mı yansın. Allah'ım yardım et bize ne olur...Yok yardım yapan yok. Nerede madem başkan hani nerede? niye çıkmadı? Soruyorum nerede? Madem bizimle birlikteydi nerede? Çocuğumuz evimiz damımız yandıktan sonra mı gelecekler.
Biz onu destekledik başımızın tacı ettik, o bizi yere geçti. hani nerede? Nasıl başkan bu? Böyle başkan olur mu?

Bize su vereceğine çay atıyor insanlara böyle başkan olur mu?
Söyleyin. Ben evladım için yanıyorum o kendini ateşe attı. Söyleyin bunun ötesi var mı?"

 

 

 

 

muğlaorman yangınıyangın bölgesimürsel albanisyan eden kadınböyle başkan olur mu

Diğer Videolar

Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenler eylemlerine devam ediyor; rektörlük binasına 176. kez sırt döndüler

Çelik kapıyı merak edip açtı, ölümden döndü

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Eylül 2021

Serdar Ortaç yaptığı açıklama ile Beşiktaş'tan özür diledi

Erdoğan'dan Venezuelalı gazetecinin sorusuna yanıt: "I love Venezuela"

15 yaşındaki gencin isyanı gündem oldu; "Okusam da işsiz kalacağım, bak saçımda 18 tane ak var; bunun suçlusu bu iktidardır"

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24