Yangın bölgesindeki vatandaş böyle isyan etti: Bize su vereceğine çay atıyor insanlara, böyle başkan olur mu?

Muğla'da bir haftadır devam eden yangında, mağdur olan bir köylü kadın isyan ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi. "Biz onu destekledik başımızın tacı ettik" diyen kadın, "Bize su vereceğine çay atıyor insanlara böyle başkan olur mu?" ifadelerini kullandı.

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Muğla'da geçtiğimiz hafta başlayan ve birçok bölgede yayılmaya devam eden yangında mağdur olan ve destek alamadıklarını belirten kadının isyanını sosyal medya hesabından paylaştı.

'Yardım yapan yok' diyen köylü kadın, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te vatandaşa çay fırlatmasına tepki göstererek, "Bize su vereceğine çay atıyor insanlara böyle başkan olur mu?" ifadelerini kullandı.

Yangın mağduru kadının ifadeleri şöyle;

"Yardım göndersinler, Allah'ım bir evladım var o da kendini ateşe attı.

Ben ona mı yanayım o evladına mı yansın. Allah'ım yardım et bize ne olur...Yok yardım yapan yok. Nerede madem başkan hani nerede? niye çıkmadı? Soruyorum nerede? Madem bizimle birlikteydi nerede? Çocuğumuz evimiz damımız yandıktan sonra mı gelecekler.

Biz onu destekledik başımızın tacı ettik, o bizi yere geçti. hani nerede? Nasıl başkan bu? Böyle başkan olur mu?

Bize su vereceğine çay atıyor insanlara böyle başkan olur mu?

Söyleyin. Ben evladım için yanıyorum o kendini ateşe attı. Söyleyin bunun ötesi var mı?"