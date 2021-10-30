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Yanan otomobili arkasına alıp selfie çekti

30 Ekim 2021 11:54

İstanbul Kadıköy’de E-5 karayolu yanında lüks otomobil alev alev yandı. Olayda can kaybı yaşanmazken otomobil hurdaya döndü. Yangını izleyen bir kişinin, yanan aracı arkasına alarak selfie çekmesi ise ilginç anlara sahne oldu. Otomobilin alevlere teslim olduğu anlar kameraya yansıdı.

Kadıköy’de E-5 karayolu Ünalan mevkiinde ilerleyen BMW marka lüks otomobil, seyir halinde olduğu sırada alev aldı. Sürücü, otomobili otobüs durağına çekerek kendisini dışarı attı. Lüks otomobil kısa sürede alevlere teslim oldu. Çevredeki vatandaşlar o anları telefonlarıyla kayıt altına aldı. Yangını izleyen bir kişinin ise yanan otomobili arkasına alarak selfie çekmesi, ilginç anlara sahne oldu. Yangın daha sonra itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

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