Yanan motosikleti 150 litre şalgam suyu dökerek söndürdüler

Adana’da yanan bir motosikleti vatandaşlar yaklaşık 150 litre şalgam suyu dökerek söndürdü. Bu anlar saniye saniye kaydedilirken, şalgamcı Veysel Kaplan, “Motosikleti yanan kişi bize gelip teşekkür etmedi. Biz insanlık görevimizi yaptık” dedi.

Cuma günü akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesinde bulunan Adana Merkez Otogarı'nda ki 9 numaralı peronda meydana geldi. İddiaya göre, park edilen motosiklette henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Yangın tüpü çalışmadı. Vatandaşlar, itfaiyotogare gelene kadar otogarın yangın tüpüyle yangını söndürmek istedi ancak tüp çalışmadı.

Bu sırada otogarda şalgam satan ve Mardin’e 150 litre şalgam gönderecek olan Veysel Kaplan, şalgamlarını hepsini yanan motosikletin üzerine döktü. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Yangın, dökülen şalgam suları sayesinde kısa sürede söndürülürken motosiklet ise kullanılmaz hale geldi.