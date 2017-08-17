Yanan fabrikanın yanındaki evlerde maddi hasar meydana geldi

Gaziantep'te, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iplik fabrikasının depo bölümünde Pazartesi günü çıkan yangından dolayı etkilenen evlerde maddi hasar oluştu. Fabrikanın yanında bulunan binalar kullanılamaz hale geldi. Yerleşim yerine fabrika yapılmasına tepki gösteren mahalle sakinleri, fabrikanın evlerinin hemen yanında olduğunu ve tehlike saçtığını söyledi. Fabrikanın yanan depo bölümünün hemen yanında bulunan evinde büyük çapta hasar olduğunu belirten Ersin Gülşen, evinin eşyalarını yeni yaptırdığını ve yangından sonra mağdur kaldığını ifade etti. Mağduriyetlerinin karşılanmasını isteyen Ersin ve Cennet Gülşen çifti, evlerinde oturamadıklarını anlattı.