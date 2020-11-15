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Yanan evini izleyen maskesiz vatandaşa ceza kesildi!

Maskesiz vatandaşa o anlarda 900 lira ceza kesildi

15 Kasım 2020 14:27

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı apartmanın en üst katında yangın çıktı. Evinin yandığını öğrenince olay yerine gelen maskesiz vatandaşa o anlarda 900 lira ceza kesildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, saat 20.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi, Barış Sokak'ta 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 

DHA'nın haberine göre, evinin yandığını öğrenerek olay yerine gelen ve maskesiz olduğu görülen Fadıl T. isimli vatandaşa 900 lira cezai işlem uygulandı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede söndürülürken, daire kullanılmaz hale geldi.

İnegöl Kaymakamlığı, ilçede ajansların da geçtiği 'yanan evini endişe içinde izleyen kişiye maske ihlali cezası uygulandığı' yönünde çıkan haberleri yalanladı. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"14.11.2020 günü idaremiz Hamidiye Mahallesi Barış Sokak No:4/9 sayılı ikametin yangın konusuyla alakalı olarak basında çıkan İkamet sahibi F.T. nin olay yerinde panik yaşadığı anda maskesiz ve sosyal mesafe kuralına riayet etmemesinden dolayı görevlilerimizce idari işlem uygulandığına ilişkin yerel ve ulusal basında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bahse konu ikamet sahibi şahsa herhangi bir idari işlem uygulanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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