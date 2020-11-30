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Yanan araçtan kurtulan Formula 1 pilotu Grosjean konuştu: İyiyim, yani iyi sayılırım

34 yaşındaki pilot, sürücü çarpışma koruma sistemine atıfla "Bugün burada olamazdım" ifadelerini kullandı

30 Kasım 2020 13:00

Bahreyn'de gerçekleştirilen yarış esnasında aracı kaza yapan ve alev alan aracından kurtulmayı başaran Formula 1 pilotu Romain Grosjean, bir video mesaj yayınladı ve "İyiyim, yani iyi sayılırım" dedi. 34 yaşındaki pilot, sürücü çarpışma koruma sistemine atıfla "Bugün burada olamazdım" ifadelerini kullandı.

Sputnik'te yer alan habere göre, kazadan küçük yanıklarla kurtulan Grosjean, sağlık durumunu Instagram'dan yayınladığı bir video mesaj yoluyla açıkladı. 

Grosjean şunları söyledi: 

"Herkese merhaba. İyiyim, yani iyi sayılırım, bunu herkese söylemek istedim. Mesajlarınız için çok teşekkür ederim." 

Grosjean, ayrıca, F1 araçlarında kullanılan güvenlik sistemi 'Halo'yu birkaç yıl önce desteklemediğini' ancak hayatını bu sisteme borçlu olduğunu söyledi. 34 yaşındaki pilot, sürücü çarpışma koruma sistemine atıfla "Bugün burada olamazdım" ifadelerini kullandı.

Formula 1 pilotu Romain Grosjean, Bahreyn'de düzenlenen Grand Prix yarışında yaşadığı kazanın ardından alev alan aracından saniyeler içerisinde kaçarak kurtulmuştu. 

TIKLAYINIZ - Formula 1'de Grosjean'in arabası alev aldı

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