Hayvan SOS | Yamaçtan düşerek ayağı kırılan hamile inek sabaha karşı kurtarıldı

21 Nisan 2020 10:47
Ankara Şereflikoçhisar kırsalında yamaçtan uçarak ayağı kırılan hamile inek, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin gece boyu yaptığı çalışmalar sonucunda bugün sabaha karşı kurtarıldı.
Fen İşleri Dairesi ekiplerinin saatler süren çalışmaları neticesinde, karnındaki yavrusuyla birlikte kurtarılan inek, veteriner kontrolüne intikal ettirildi. İnek sahibi olan Şanlıkışla muhtarı, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve Başkan Mansur Yavaş’a teşekkür etti.
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