Yamaç paraşütünde metrelik 'piton döner' ziyafeti

Adana’da bir tavuk dönerci, yamaç paraşütünde tescilli metrelik ‘piton döneri’ hazırlayarak yedi.

Seyhan ilçesinde dönercilik yapan Mehmet İkram Taş, bilinen dönerlere farklılık katarak 1 buçuk metrelik tavuk döner üretti. Taş, bu dönere ise tescil alarak ‘piton döner’ adını koydu.

Farklılık oluşturmak için Taş, eğitmen Tuna Emrah Gök eşliğinde yamaç paraşütünde kurduğu düzenekle metrelik döneri hazırladı. Yaklaşık 1 saat 500 metre havada kalan Taş, döneri hazırlayıp Gök ile birlikte yedi.

Taş, “Bir aksiyon olsun dedik" diye konuştu.