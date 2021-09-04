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Yamaç paraşütü kayalık alana böyle düştü: Pilot yaralandı

04 Eylül 2021 09:05

Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütüyle havalanan pilot, Alanya kalesi civarında ters esen rüzgar sebebiyle kayalık alana düştü. Yaralı pilot sahil güvenlik helikopteri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.

Yamaç paraşütüyle havalanan Ersin Cüneyt(30), Alanya Kalesi adam atacağı olarak bilinen bölgeye geldiğinde ters esen rüzgarın da etkisiyle paraşütün kontrolünü kaybedip kayalık alana düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay ambulansın ulaşamayacağı bölgeye Sahil Güvenlik helikopteri gönderildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan pilot, sedyeye konularak yine helikopter hayatıyla bulunduğu yerden alınıp hastaneye kaldırıldı.

Antalyayamaç paraşütüAlanya kalesikaza

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