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Yamaç paraşütçüsü kalkış sırasında düşüp kolunu kırdı

06 Temmuz 2021 16:51

Tokat’ın Turhal ilçesinde yamaç paraşütü ile koşarak kalkış yapmak isterken düşen sporcu yaralandı. Basın mensuplarının görev yapmasına engel olunması nedeniyle gerginlik yaşandı.

Turhal Kaymakamlığı ve Turhal Belediyesi organizesinde XC Open Mercimek Tepe mesafe yarışları başladı. 10 ülkeden 80 yabancı sporcunun katıldığı yarışma öncesinde tören düzenlendi. Tokat Valisi Ozan Balcı, Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler’in konuşmalarının ardından sporcular mesafe yarışına başladı. Bir sporcu kalkış yapmak isterken havalanamadan düşerek yuvarlandı.

Yerde 'ambulans çağırın, kolum kırıldı' diye bağıran sporcuya sağlık ekipleri müdahale etti. Yarışmaya Fethiye’den geldiği öğrenilen Oğuzkan Sadeer, sağlık ekipleri tarafından Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sporcunun sol kolunun dirseğinde çıkma olduğu öğrenildi. Bu sırada kazayı görüntülemek isteyen basın mensupları ile görevliler arasında tartışma yaşandı. 

TokatTurhal ilçesiOzan BalcıOğuzkan Sadeer

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