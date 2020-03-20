Yalova’da tersane işçileri: Millet koronadan kaçıyor biz koronanın içine dalıyoruz

Yalova'daki bir tersanede, onlarca tersane işçisinin önlem alınmadan çalıştırıldığını gösteren görüntüler yayınlandı. Videoda işçilerden birinin "Millet koronadan kaçıyor biz koronanın içine dalıyoruz' dediği duyuluyor.

Sözcü'de yer alan habere göre, aynı bölgedeki bir tersanede çalışan bir işçi de dün yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurmuş soğuk algınlığı teşhisi ile taburcu edilmişti. Tersane çalışanı bir işçi yaşananları şöyle ifade etti:

"Sadece çalışmakta olduğumuz tersanemizde 3700 kişi bulunmakta. Servis ve yemekhanede işverenimizin ihmali dahilinde olmasa da corona virüsünün görülebileceği ihtimaline karşı çok ciddi endişe taşımaktayız."

"Tersanemize İzmit, İstanbul ve Yalova’nın yanı sıra Bursa ve Orhangazi dahil bir çok yerden işçi arkadaşlarımız gelmekte."

"Olası bir salgın durumunda hastalık çok çeşitli illere kolayca aktarılabilir durumda. Yani basımızdaki 15 bin kişilik tersanelerde de durum farklı değil."

"İşsiz kalma korkusuyla işimize korku içinde gidip gelmekteyiz. Devlet büyüklerimiz den ricamız ücretsiz de olsa bizlere izin hakkı vermeleridir” ifadeleri kullandı"

Yalova'da tersane çalışanı olduğu iddia edilen bir kişi dün ateşi 40 dereceye çıkınca bir başka işçi tarafından Corona virüsü şüphesiyle İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi’ne getirildi.

Yalova Devlet Hastanesi’ne yönlendirildiklerini belirten İşçi, “Yalova Devlet Hastanesi Acil bölümüne gittiğimizde arkadaşımızı normal hastaların arasına aldılar. Ateşini ölçtüler, ilaç yazdılar başka hiçbir işlem yapmadılar. Soğuk algınlığı deyip gönderdiler” diyerek tepki göstermişti.