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Yalova'da bir tekstil firması Koronavirüsü yüzde 97,48 etkisiz hale getiren elyaf üretti

"Özellikle ortak kullanım alanlarında kullanılan ürünlerde çok etkili olacağını düşünüyoruz"

16 Nisan 2021 14:03

Yalova’da mühendislerin 4 yıldır üzerinde çalıştığı ve üretimine başladığı elyafın, Covid-19 virüsünü yarım saatte yüzde 97,48 etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Yalova’da Aksa Akrilik Ar-Ge merkezinde 4 yıldır yürütülen proje ile geliştirilen, çinko içerikli elyaf üretim çalışmaları tamamlandı. Geliştirilen antimikrobiyal özellikli ve çinko içerikli akrilik elyaf, tekstil alanında üretilen ürünlerde Covid-19 virüsünün, 30 dakikada yüzde 97,48 oranında etkisini kaybetmesini sağlıyor. Üretici firma, ürünün tekstil başta olmak üzere birçok alanda kullanılmasını hedefliyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Aksa Akrilik'in Pazarlama Müdürü Atakan Koru, proje için "Yurt, otel, cami gibi alanlarda halıların, döşemelik kumaşlar, metro koltukları gibi alanlarda toplum sağlığına katkı sunacağı görüşündeyiz" ifadelerini kullandı.

koronavirüsü etkisiz hale getiren elyafYalovaAksa Akrilik Ar-Ge

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