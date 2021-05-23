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Yalova'da bir müşteri kendisine maske uyarısı yapan market çalışanının burnunu kırdı

Polis, saldırganın kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı

23 Mayıs 2021 17:05

Yalova'da kimliği belirsiz müşteri, kendisini maske takması konusunda uyaran market çalışanına yumruk attı. Burnu kırılan çalışan hastaneye kaldırıldı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, saldırganın kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı

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