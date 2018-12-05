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Yalova Belediyesi'ne yapılan silahlı saldırı anı kamerada

05 Aralık 2018 22:04

Yalova Belediyesi'ne sabah yapılan saldırıyla ilgili içerisinde saldırganın yer aldığı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Silahıyla ateş ettiği anlar an be an güvenlik kameralarına yansıyan şahıs, Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından etkisiz hale getirilmiş, olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatılmıştı. Sabah saatlerinde Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'la görüşmek isteyen Özcan D. isimli şahıs yetkililerden ‘Belediye başkanı burada yok' cevabını alınca bir üst kata çıkmış ve aldığı olumsuz cevapla sinirlenerek pencereye 2 el ateş etmişti. Olay yerine gelen ekipler şahsı etkisiz hale getirerek Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürmüştü.

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