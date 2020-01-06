Yalova Belediye Meclis'inde sürpriz 'evlilik yıl dönümü' kutlaması

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, eşi Dilek Salman'a belediye meclis toplantısı öncesinde sürpriz evlilik yıldönümü kutlaması yaptı. Çift daha sonra birlikte pasta kesti. Ardından eşi Dilek Salman ile birlikte pastayı kesen Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, eşine bir gül de hediye etti.

Yalova Belediye Meclisi 2020 yılının ilk toplantısını yapmak üzere toplanırken salona eşi Dilek Salman'ı da davet eden Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, meclisi açmadan hemen önce eşi ile 30. evlilik yıldönümü olduğunu söyledi ve ardından meclise giren bir pasta ile Dilek Salman'a sürpriz yaptı.

30. evlilik yıl dönümünü eşiyle birlikte mecliste kutlayan Vefa Salman, "Ben aslında özel hayatımı çok paylaşan birisi değilim, ama bugün benim için de çok özel bir gün. Eşimle evliliğimizin 30 yıldönümü. Belediye başkanı seçildiğimden beri de eşim 2. kez meclis salonuna geliyor. Onu da buraya davet ettim. Onu neden çağırdığımı bilmiyordu. Meclisteki arkadaşlarım ve belediye personeli de benim ailem sayılır. Onun için eşime bir sürpriz yaparak 30. yıl pastasını burada kesmek istedim" dedi.

Meclis daha sonra kaldığı yerden olağan gündem maddelerinin görüşülmesi ile devam etti.