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Yalıya çarpan gemi için 50 milyon dolarlık haciz kararı alındı

10 Nisan 2018 17:52

İstanbul Boğazı'nda geçtiğimiz Cumartesi günü yaşanan gemi kazasına ilişkin, Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın maliklerinin başvurusu üzerine, mahkeme, Malta bayraklı Vitaspirit gemisinin 50 milyon dolar ile sınırlı olmak üzere ihtiyaten haczine karar verdi. Mahkeme, ihtiyati haciz kararını ve geminin seferden meni için liman başkanlığı ve kıyı emniyetine yazı gönderdi. Geçtiğimiz Cumartesi günü İstanbul Boğazı'nda Malta bayraklı Vitaspirit gemisinin çarptığı ve büyük hasara yol açtığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın Malikleri H. Jerfa Süveşda Birışık, Payidar Zerhan Gökpınar ve Yalı Organizasyon Tur. Ve San. Tic. Ltd. şirketi adına İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne ihtiyatlı haciz talebinde bulunuldu. Geminin çarpma nedeni ile yalının tarihi eser niteliğini kaybettiği belirtilen başvuruda, zararın tazmini için şimdilik 50 milyon dolarlık teminat altına alınması için, Malta bayraklı Vitaspirit isimli geminin ihtiyati haczine karar verilmesi istenildi. Talebi değerlendiren İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi yapılan başvuruyu kabul etti. Gemi için ihtiyati haciz kararı verdi. Kararda, Mahkeme, ihtiyati haciz kararını ve geminin seferden meni için liman başkanlığı ve kıyı emniyetine yazı gönderdi.

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