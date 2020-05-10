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Yalın'dan Anneler Günü'ne özel şarkı: 'En çok sizi özledik haberiniz olsun'

10 Mayıs 2020 14:51

Şarkıcı Yalın, Anneler Günü'ne özel şarkı yaptı. Ünlü şarkıcının sosyal medya hesabından paylaştığı video ilgi gördü.

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl ünlü isimler de anneleriyle tedbir amaçlı buluşamadı. şarkıcı Yalın, bu süreçte Anneler Günü'ne özel şarkı yaptı.

Ünlü şarkıcı, sosyal medyadan hesabından paylaştığı videoya şu notu düştü:

"Anne taşır! Karnında, kucağında,sırtında,kalbinde... En çok sizi özledik haberiniz olsun! Anneler gününüz kutlu olsun"

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