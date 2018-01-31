Yalan söyleyip dolandırdı, giderken "Para kolay kazanılmıyor" dedi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bayi Onur Genel'e "Bana eksik para üstü vermişsin" diye yalan söyleyip 100 lira dolandıran kimliği belirsiz şüpheli, bayiden çıkarken "Para kolay kazanılmıyor" dedi. Bandırma'da 25 kadar bayi, büfe ve bakkalı yalan söyleyerek dolandırdığı iddia edilen şüpheli her yerde aranıyor. Şüphelinin 100 lira aldığı bayilerden biri olan Onur Genel, başından geçen olayı şöyle anlattı: "Biri kapıdan içeri girdi ve cebinden 80 lira çıkardı. 'Dün 2 tane sigara aldım 200 lira vermiştim, siz bana 100 lira para üstü vermiştiniz. 1 lira bozuk para istemiştiniz 80 lira para üstü çevirdiniz, fakat 180 lira vermeniz gerekiyordu' dedi. Ben de saat kaçta geldiğini sordum, saat 3-4 gibi geldiğini söyledi. Kamera kayıtlarına bakacaktım ama o sırada bakamadım, bir dalgınlık oldu. Kafam karıştı, inandım ve 100 lira verdim. Giderken 'Para kolay kazanılmıyor, 3-5 lira olsaydı geri dönmezdim, ama 100 lira olunca mecburen döndüm' dedi. Sonra da taksiye binip gitti. Şüpheli şahıs gittikten 10 dakika sonra arayıp uyaran arkadaşım, aynı kişinin başka bayilere de gittiğini söyledi. 'Böyle böyle biri var dikkat et' dedi, ama iş işten geçmişti. Dolandırıldığımı o zaman anladım. Bandırma'da 25-30 kişiye daha gitmiş. Polise haber verdim, kamera kayıtlarını da teslim ettim" dedi. Kamera kayıtlarını inceleyen polis, yalan söyleyerek özellikle tekel bayilerinden para aldığıiddia edilen şüpheliyi arıyor.