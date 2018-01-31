T24 LogoT24 Logo
Haberler

Yalan söyleyip dolandırdı, giderken "Para kolay kazanılmıyor" dedi

31 Ocak 2018 16:06

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bayi Onur Genel'e "Bana eksik para üstü vermişsin" diye yalan söyleyip 100 lira dolandıran kimliği belirsiz şüpheli, bayiden çıkarken "Para kolay kazanılmıyor" dedi. Bandırma'da 25 kadar bayi, büfe ve bakkalı yalan söyleyerek dolandırdığı iddia edilen şüpheli her yerde aranıyor. Şüphelinin 100 lira aldığı bayilerden biri olan Onur Genel, başından geçen olayı şöyle anlattı: "Biri kapıdan içeri girdi ve cebinden 80 lira çıkardı. 'Dün 2 tane sigara aldım 200 lira vermiştim, siz bana 100 lira para üstü vermiştiniz. 1 lira bozuk para istemiştiniz 80 lira para üstü çevirdiniz, fakat 180 lira vermeniz gerekiyordu' dedi. Ben de saat kaçta geldiğini sordum, saat 3-4 gibi geldiğini söyledi. Kamera kayıtlarına bakacaktım ama o sırada bakamadım, bir dalgınlık oldu. Kafam karıştı, inandım ve 100 lira verdim. Giderken 'Para kolay kazanılmıyor, 3-5 lira olsaydı geri dönmezdim, ama 100 lira olunca mecburen döndüm' dedi. Sonra da taksiye binip gitti. Şüpheli şahıs gittikten 10 dakika sonra arayıp uyaran arkadaşım, aynı kişinin başka bayilere de gittiğini söyledi. 'Böyle böyle biri var dikkat et' dedi, ama iş işten geçmişti. Dolandırıldığımı o zaman anladım. Bandırma'da 25-30 kişiye daha gitmiş. Polise haber verdim, kamera kayıtlarını da teslim ettim" dedi. Kamera kayıtlarını inceleyen polis, yalan söyleyerek özellikle tekel bayilerinden para aldığıiddia edilen şüpheliyi arıyor.

ETİKETLER

yalan söyledidolandırdıpara kolay kazanılmıyordolandırıcıbandırmapolis

Diğer Videolar

Arçelik Hindistan pazarına ‘yaşamla’ giriyor: Kadınlar istihdam edilecek, 'sari'ye özel çamaşır makinesi ve çiçekli buzdolapları üretilecek

İşte Emmy ödüllü Haluk Bilginer'in seslendirdiği şarkı: 'Ah güzel kafam'

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 31 Ocak 2020

Marina Abramovic sergisi İstanbul'da: Bildiğimiz her şeyi bir kenara bıraktık

HDP'li Gergerlioğlu: Evine baskın yapılan kadın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Çanakkale Boğazı'nda yunusların gösterisi...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24