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Yalan haberler konusunda muhalefeti suçlayan Osman Gökçek'in kaynak gösterdiği grafikle ilgili sözleri yalan çıktı

Grafik, "Geçen hafta en az bir yalan haberle karşılaştım" diyen katılımcıların oranını gösteriyor

22 Ekim 2020 09:36

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek, Beyaz TV'de katıldığı bir programda Türkiye'deki her iki haberden birinin yalan olduğunu ve söz konusu yalan haberleri muhalefetin veya muhalif medyanın ürettiğini söyledi. 

Gökçek'in paylaştığı grafiğin, Türkiye'de üretilen yalan haber oranını değil, ankete "Geçen hafta en az bir yalan haberle karşılaştım" yanıtını verenlerin oranını gösterdiği ortaya çıktı. 

BirGün, Tel 1, Halk TV, gazeteci Sedef Kabas, milletvekili Özgür Özel, müzisyen Gökhan Özoğuz isimlerini sayarak hedef gösteren Gökçek, söz konusu grafiği, "İki haberden biri yalan. Bir ülkede çıkan haberlerin yüzde 49'u yalan olur mu? Neye inanacağız biz" dedi. 

 

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