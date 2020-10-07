'Yakup'un muhabire verdiği yanıt, sosyal medyada yeniden gündem oldu

CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'ün kağıt toplayıcısı Yakup ile gerçekleştirdiği 2 yıl önceki sokak röportajı sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Videoda, Öztürk, “Kaç kardeşsiniz” diye sorarken, Yakup’un da “7 kardeşiz. En büyükleri benim. Eve ekmek götürmek için çalışmak zorundayız” dediği görülüyor. Öztürk’ün “Peki ellerinde nasır oluştu mu” sorusunu da yanıtlayan genç, “Evet, sert” ifadelerini kullanıyor. Öztürk, Yakup’a hayallerini sorarken, Yakup’un “hiçbir hayalim yok" demesi ise dikkati çekiyor.

Bu röportaj sosyal medyada yeniden gündem oldu, vatandaşlar videoyu alıntılayarak çok sayıda yorum yaptı. İşte onlardan bazıları;