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Yakıtı biten aracı ayaklarıyla ittiler, çektikleri videoyu paylaşınca ceza yediler

Her iki araç sürücüsü ve aracı ayaklarıyla itenlere toplamda 7 bin 543 TL ceza kesildi

06 Aralık 2021 09:13

Antalya’da iki gencin karayolunda yakıtı biten bir aracı başka bir aracın kaputuna oturarak ayaklarıyla ittiği görüntülerin sosyal medyaya yansıması sonrası, sürücülere ceza kesildi.

Yakıtı biten otomobilin sürücüsü genç, olay yerine arkadaşlarını çağırıp yardım istedi. Kısa süre sonra gelen gençler, aracı ittirerek götürme kararı aldı. Başka bir aracın kaputuna oturan iki genç, ayakları ile önlerinde bulunan aracı ittirdi.

Tehlikeye aldırmayan gençler, o anları bir de telefon ile kayda aldılar. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

Her iki araç sürücüsü ve aracı ayaklarıyla itenlere toplamda 7 bin 543 TL ceza kesildi.

 

Yakıtı biten aracı ayaklarıyla ittilerantalyacezatrafik

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