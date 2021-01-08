Yakınlarından haber alamayan Uygur Türklerinin Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki bekleyişi 15. gününde: "Lütfen sesimize ses olun"

T24 Haber Merkezi

İstanbul'da yaşayan Uygur Türklerinin, Çin yönetimi tarafından kamplarda zorla tutulan aileleriyle, yakınlarıyla görüşmek ve durumlarını öğrenmek amacıyla Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu önündeki bekleyişleri 15. gününde devam ediyor.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da burada yakınlarının akıbetini sormak için bekleyen vatandaşları ziyaret ederek tek tek taleplerini sordu ve basın açıklamalarını paylaştı. Yakınlarının durumunu soranlar adına basın açıklamasını yapan vatandaş "Çin'e sadece oradaki toplama kampına suçsuz yere, sebepsiz alınan yakınlarımızın akıbeti hakkında bilgi vermesi için bir dilekçe verdik. Bu dilekçeyi vermemizi de bizzat Çin istedi. 'Bizim dış temsilcilerimize başvursunlar, ilgileneceğiz' demelerine rağmen sözlerini tutmadılar" dedi.

Vatandaş, "Çin cevap vermiyor çünkü elinde fotoğrafını tuttuğumuz insanlar belki çoktan Allah'ın katına kavuşmuştur. Lütfen sesimize ses olun. Çin bunun hesabını verecek ve hesabını sormadan da hiçbir yere gitmeyeceğiz.