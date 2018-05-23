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Spor

Yakın Doğu Üniversitesi, kulüp faaliyetlerini sona erdirdi

23 Mayıs 2018 16:56

Yakın Doğu Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı'nın misyonunu tamamladığı ve bu branştaki kulüp faaliyetlerinin sona erdirildiği bildirildi. Yakın Doğu Üniversitesi, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda toplam 5 şampiyonluk yaşadı. Bordo-beyazlılar, FIBA Avrupa Kupası (2017), Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi (2017), Türkiye Kupası (2017, 2018) ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda (2017) şampiyonluk elde etti. Bordo-beyazlılar, bu sezon ise ligde Fenerbahçe ile oynadığı final serisini 3-1 kaybederek ikincilikle yetinmek zorunda kalırken, FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde ise dördüncü oldu.

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