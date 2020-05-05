Yakalanmamak için ağaca çıktı, kendisine seslenen polisi duymuyormuş gibi davrandı

Bursa'da 34 kişi kumar oynarken polise yakalandı. Polisi görünce bahçeye çıkarak ağaçların arasında saklanmaya çalışan bir kişi polis arasında ilginç diyaloglar oluştu.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde bulunan 2 iş yerinde kumar oynatıldığını bilgisini aldı. Teknik takiple iki iş yerini inceleyen ekipler, eş zamanlı olarak kumarhanelere baskın düzenledi.

Polis ekiplerini görerek elindeki oyun kağıtlarını atan bir vatandaş daha sonra arka kapıdan kaçtı. Kapıdan çıktıktan sonra gecenin karanlığından faydalanmaya çalışan kişi, yan apartmanın bahçesine atladı. Burada bulunan ağaca çıkarak dalların arasına gizlenmeye çalışan kişi, polis ekiplerinin dikkatinden kaçamadı. Ağacın üstünde fark edildikten sonra polisin "İn aşağıya, gel buraya" demesine rağmen dikkate almayan kişi polisin uzun uğraşları sonucunda saklandığını düşündüğü yerden inerek polise teslim oldu.