T24 LogoT24 Logo
Haberler

Yahudi ve Müslümanlardan ayrımcılığa karşı ortak tavır

25 Haziran 2018 21:15

Almanya'nın başkenti Berlin'de Yahudi ve Müslüman cemaati son dönemde yükselen İslamofobi ve anti-semitist harekete dikkat çekmek için bir araya geldi. Aralarında haham ve imamların da bulunduğu grup Berlin sokaklarında çift kişilik bisikletler ile tur attı. Gösterinin organizatörlerinden imam Ender Çetin ve haham Elias Dray konu ile ilgili verdikleri demeçte "Beraber yaşadığımız bu şehirde, değerlerimizi beraber korumalıyız. İlişkilerin az olduğu yerlerde önyargı başlar." dedi. "Saygı ve hoşgörü için Yahudi ve Müslümanlar" yazılı tişörtler giyen 25 gösterici Berlin sokaklarında çift kişilik bisikletleri paylaşarak dayanışma gösterdi. Son seçimlerde sağ görüşlü AfD (Almanya için Alternatif) partisinin parlamentoya girmesi ile Almanya'da Yahudi ve Müslüman karşıtı söylemlerde artış gözlenmişti. AfD partisi liderleri, sık sık Yahudi ve Müslümanlara yönelik ayrımcı söylemleriyle gündeme geliyor.

ETİKETLER

almanyayahudimuslumanayrımcılık

Diğer Videolar

Kadıköy'de "Damat istifa" tezahüratı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Şubat 2020

Doç. Dr. Oytun Erbaş: Koronavirüs baharda etkisini yitirir, aşısı da en erken 5 yılda bulunur, tuzlu su ile gargara yapın

Ölen kızıyla ‘sanal gerçeklik’te buluştu!

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçakta hayatını kaybeden Koçar ve Gençoğlu son yolculuklarına uğurlandı

Harbiyeli annesi Melek Çetinkaya ve KHK'lı Cemal Yıldırım basın açıklaması sırasında gözaltına alındı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

Gelecek Partisi Sözcüsü Temurci: Başbuğ FETÖ konusunda uyaran isim; yargılanması...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

CNN Türk'te uçak kazasını yorumlarken 'projeleri' eleştiren pilot yayından alındı!...

"'Reis' dizisi reyting kaybediyor; 'İmam'ın oğlu' yükselişte!"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Yayından alınan pilot Altan: Trafik, İstanbul Havalimanı'na göre ayarlandığı için...

Dünyada en sık kullanılan soyadları haritası yayımlandı; Türkiye'de birinci değişmedi...

'Bana tecavüz eden kişi videoyu porno sitesine yükledi, yayından kaldırtmam...

"Çocuklarım aç" diyerek kendini yakan baba hayatını kaybetti...

Pegasus, CNN Türk'e kazayı yorumlayan eski savaş pilotunu işten çıkardı!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

Gelecek Partisi Sözcüsü Temurci: Başbuğ FETÖ konusunda uyaran isim; yargılanması...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

CNN Türk'te uçak kazasını yorumlarken 'projeleri' eleştiren pilot yayından alındı!...

"'Reis' dizisi reyting kaybediyor; 'İmam'ın oğlu' yükselişte!"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24