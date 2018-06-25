Yahudi ve Müslümanlardan ayrımcılığa karşı ortak tavır

Almanya'nın başkenti Berlin'de Yahudi ve Müslüman cemaati son dönemde yükselen İslamofobi ve anti-semitist harekete dikkat çekmek için bir araya geldi. Aralarında haham ve imamların da bulunduğu grup Berlin sokaklarında çift kişilik bisikletler ile tur attı. Gösterinin organizatörlerinden imam Ender Çetin ve haham Elias Dray konu ile ilgili verdikleri demeçte "Beraber yaşadığımız bu şehirde, değerlerimizi beraber korumalıyız. İlişkilerin az olduğu yerlerde önyargı başlar." dedi. "Saygı ve hoşgörü için Yahudi ve Müslümanlar" yazılı tişörtler giyen 25 gösterici Berlin sokaklarında çift kişilik bisikletleri paylaşarak dayanışma gösterdi. Son seçimlerde sağ görüşlü AfD (Almanya için Alternatif) partisinin parlamentoya girmesi ile Almanya'da Yahudi ve Müslüman karşıtı söylemlerde artış gözlenmişti. AfD partisi liderleri, sık sık Yahudi ve Müslümanlara yönelik ayrımcı söylemleriyle gündeme geliyor.