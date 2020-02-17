Aç kalan yaban domuzları yerleşim alanına indi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde aç kalan yaban domuzları sürü halinde yerleşim alanına indi.

Kentte etkili olan kar yağışı yaban hayatı da olumsuz etkiledi. Yeşilçeşme Mahallesi’nin Hübeyyan bölgesine kadar inen sürü halindeki yaban domuzları, vatandaşa büyük korku yaşattı.

Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen yabani domuzlar, bir süre sonra kaçarak dağlık alanda kayboldu.

Konuyla ilgili bilgi veren Mayet Akdemir (21), sabah saatlerinde evden çıkarken bir uğultu duyduğunu belirterek, "Normalde hiç karşılaşmadığımız bir durum. Aç kaldıkları için bu kadar evlere yaklaşmışlar. Yoksa yabani domuzlar insanların ve toplu yaşam alanlara fazla yaklaşmazlar'" dedi.