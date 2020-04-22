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Yabancı yolcuların tahliye uçuşlarıyla ülkelerine dönüşü sürüyor

22 Nisan 2020 13:34

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uluslararası uçuşların durdurmasının ardından aralarında gurbetçilerin ve bulunduğu yabancı uyruklu yolcular, Türk Hava Yolları’nın tahliye uçağıyla ülkelerine dönüyor.

Koronavirüs'e (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında Türkiye’nin de aralarında bulunduğu dünyanın birçok ülkesinde uluslararası tarifeli uçuşlar durdurulmuş, kararının ardından iş, tatil ve öğrenci olma durumu gibi çeşitli nedenlerle yurt dışında bulunan birçok dünya vatandaşı kendi ülkelerine dönememişti. Kararın ardından ülkeler de yolcuların talepleri doğrultusunda özel uçuşlar gerçekleştirerek vatandaşlarını ülkelerine ulaştırmaya devam ediyor.
Bugün de İspanya vatandaşı 37 yolcu, Türk Hava Yolları’nın İstanbul Havalimanı’ndan kalkan tahliye uçağıyla Madrid’e gitti. Bunun yanı sıra Almanya ve Sırbistan gibi Avrupa ülkelerine de intikal seferleri gerçekleştirildi.
Yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye’ye getirilmesi için başlatılan çalışma kapsamında Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilecek intikal seferleri kapsamında 28 Nisan’a kadar dünyanın 59 farklı ülkesinden toplam 195 seferle 25 bin vatandaşı Türkiye’ye ulaştıracak.

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