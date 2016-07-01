Ya patlasaydı; onlarca Adanalı 'canlı bomba'ya tekme tokat girişti!

Adana'da Sabancı Camii'nde cuma namazı kılmak için toplanan cemaatin içinden bir kişi müezzinin elinden mikrofonu kaparak dua okumaya başladı. Üzerindeki gömleği sıyıran 20-25 yaşlarındaki şahsın hareketi üzerine kaçmaya çalışan cemaat birbirini ezdi. Dışarı çıkan şahıs cemaat tarafından yakalanıp 'linç edilerek etkisiz hale getirildi'. Üzerinde basit bir düzenek olan şahsı, polis cemaatin elinden zor aldı. Biber gazıyla olaya müdahale eden polis, şahsın kayıp olarak arandığını ve Diyarbakır nüfusuna kayıtlı olduğunu belirledi. Polis yetkilileri, şahsın üzerindeki düzeneğin yakın çevresine ve kendisine zarar verebilecek çapta olduğunu belirtti.