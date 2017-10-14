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X-Men: The New Mutants fragmanı yayınlandı

14 Ekim 2017 13:58

X-Men: The Mutants filmine ait ilk fragman yayınlandı. X-Men hayranlarının merakla beklediği yapımın önümüzdeki nisan ayında gösterime girecek. Serinin bu filmini Josh Boone yönetiyor. Fragmandan çıkan sonuç, daha korkutucu bir X-Men bizi bekliyor, yönetmen Josh Boone'un da açıklamaları bu yönde... Filmin kadrosunda Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga, Blu Hunt, Henry Zaga ve Happy Anderson yer alıyor. Nisan 2018'de gösterime girecek olan X-Men: The New Mutants bir hastaneye yatırılan genç mutantların başından geçenlere odaklanıyor...

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X-Men: The New Mutants fragmanı yayınlandı

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