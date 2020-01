X-Men: The New Mutants fragmanı yayınlandı

X-Men: The Mutants filmine ait ilk fragman yayınlandı. X-Men hayranlarının merakla beklediği yapımın önümüzdeki nisan ayında gösterime girecek. Serinin bu filmini Josh Boone yönetiyor. Fragmandan çıkan sonuç, daha korkutucu bir X-Men bizi bekliyor, yönetmen Josh Boone'un da açıklamaları bu yönde... Filmin kadrosunda Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga, Blu Hunt, Henry Zaga ve Happy Anderson yer alıyor. Nisan 2018'de gösterime girecek olan X-Men: The New Mutants bir hastaneye yatırılan genç mutantların başından geçenlere odaklanıyor...