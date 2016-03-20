X-Men Apocalypse’in yeni fragmanı yayınlandı

X-Men serisinin altıncı filmi olan 'Apocalypse'nin yeni fragmanı yayınlandı. İlki 2000 yılında gösterime giren serinin yönetmenliğini Bryan Singer’ın üstlendiği bu son filmde başrollerde; Jennifer Lawrance, James McAvoy, Michael Fassbender, Nicholas Hoult ve Evan Peters oynuyor. Filmin kısaca konusu da şöyle: Yeryüzünün ilk mutantı olan Apocalypse. insan ırkını tamamen ortadan kaldırmak istiyor. Ancak onun bu yöndeki çabaları Profesör X ve onun yanında yer alan mutantlar tarafından engellenmeye çalışılıyor. Filmin gösterim tarihi; 19 Mayıs.